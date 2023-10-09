Нидерланды. Новость
"Божі сини" не схожі самі на себе.
Аякс, Getty Images
09 жовтня 2023, 20:50
Амстердамський Аякс у восьмому турі Ередівізі поступився АЗ Алкмаар (1:2).
Після перших шести ігор чемпіонату у амстердамців п'ять очок та 16-е місце у турнірній таблиці. Це найгірший старт за всю історію цього славетного клубу. Про це повідомляє talksport.com
.
Крім цього, Аякс зазнав поразки у трьох матчах поспіль в Ередивізії, а загалом не перемагає вже у семи поєдинках поспіль — три у Лізі Європи та чотири у чемпіонаті Нідерландів.
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