Нидерланды. Новость

"Божі сини" не схожі самі на себе.

Після перших шести ігор чемпіонату у амстердамців п'ять очок та 16-е місце у турнірній таблиці. Це найгірший старт за всю історію цього славетного клубу. Про це повідомляє talksport.com

Крім цього, Аякс зазнав поразки у трьох матчах поспіль в Ередивізії, а загалом не перемагає вже у семи поєдинках поспіль — три у Лізі Європи та чотири у чемпіонаті Нідерландів.

Раніше повідомлялося, який склад обрав головний тренер "оран'є" Рональд Куман на жовтневі матчі відбіркового етапу до Євро-2024.

Амстердамський Аякс у восьмому турі Ередівізі поступився АЗ Алкмаар (1:2).