Нидерланды. Новость

Найбільша в історії амстердамського клубу криза триває.

У рамках дев'ятого туру нідерландської Ередивізії Утрехт приймав амстердамський Аякс на Галгенвардені. Господарі вирвали перемогу наприкінці поєдинку.

На матч з Аяксом Утрехт виходив в якості останньої команди чемпіонату. На їхньому рахунку було лише 3 очки, набраних у результаті перемоги над Гераклесом у 5-му турі.

Утрехт встиг вийти вперед ще у першому таймі, а майже одразу після перерви подвоїв свою перевагу. Аякс зумів відігратися, тричі забивши протягом 13 хвилин, але господарі теж продемонстрували характер і зуміли вирвати перемогу завдяки голу на 90-й хвилині.

Таким чином, амстердамці не перемагають у чемпіонаті Нідерландів вже протягом шести ігор. Як і в Утрехта до цієї очної зустрічі, на рахунку Аякса лише перемога над Гераклесом.

Утрехт — Аякс 4:3

Голи: Фламінго, 44, ван дер Горн, 48, Торнстра, 71, Фрауло, 90 — Глінссон, 52, 55, Бергвейн, 65 (пен.)

Попередження: Сеунтьєнс, 90+4 — Соса, 75, Тахірович, 83

Після цієї поразки вони знаходяться на 17-му місці в Ередивізії, у зоні вильоту. У наступному турі їм протистоятиме ПСВ, який лідирує з максимальною кількістю набраних очок.

Нагадаємо, після минулої поразки Аякса у чемпіонаті Нідерландів стало відомо, що майбутнє їхнього головного тренера Моріса Стейна планують обговорити.