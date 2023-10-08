Нидерланды. Новость

Команда не перемагає вже протягом семи поєдинків.

У рамках восьмого туру нідерландської Ередивізії амстердамський Аякс приймав алкмарський АЗ на Йоган Кройф Арені. Гості зуміли втримати перемогу у цьому поєдинку.

Ця поразка стала для "аяксидів" третьою поспіль у чемпіонаті Нідерландів. До того ж, їхня серія без перемог тепер становить 5 поєдинків.

Якщо враховувати матчі Ліги Європи, то Аякс не перемагає вже протягом 7 матчів. Остання перемога датується 24 серпня, коли у першій зустрічі останнього кваліфікаційного раунду ЛЄ вони здолали на виїзді болгарський Лудогорець (1:4).

AZ wint in Amsterdam door goals van Pavlidis en Dani de Wit ⚽⚽#ajaaz pic.twitter.com/eGwByDfasQ — Eredivisie (@eredivisie) October 8, 2023

Аякс — АЗ 1:2

Голи: ван ден Бомен, 73 — Павлідіс, 45, де Віт, 57

Попередження: Бергвейн, 50, Вос, 65 — Мартінс Інді, 87

Після поразки від АЗ вони знаходяться на 16-му місці в Ередивізії, у зоні матчів за виживання.

За даними журналіста Фабріціо Романо, у клубі планують обговорити майбутнє 49-річного головного тренера Моріса Стейна. Нідерландець очолив Аякс у липні 2023 року, підписавши контракт до липня 2026-го. Жахливий старт цього сезону може коштувати йому нещодавно отриманої посади.