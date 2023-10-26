Нидерланды. Новость

Вчора Хіменес двічі забив у ворота Лаціо у матчі Ліги чемпіонів.

Лондонський Тоттенгем і мадридський Реал лідирують у гонці за мексиканським центральним нападником Феєнорда Сантьяго Хіменесом, повідомляє Diario AS.

Феєнорд — Лаціо 3:1 Відео голів та огляд матчу 25.10.2023

За 22-річним гравцем стежать чимало європейських топ-клубів. Проте, за словами його агента Морріса Паньєлло, саме "вершкові" та "шпори" наразі мають найбільше шансів оформити його трансфер.

У цьому сезоні мексиканець провів за Феєнорд 11 матчів у всіх турнірах, відзначившись 15 голами та 3 асистами. Портал transfermarkt оцінює його у 40 мільйонів євро. Контракт Хіменеса з нідерландським клубом розрахований до липня 2027 року.