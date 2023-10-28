Нидерланды. Новость

Гравцем цікавиться ряд європейських грандів.

Нідерландський Феєнорд встановив ціну за свого мексиканського центрального нападника Сантьяго Хіменеса, повідомляє портал 90min.

У Роттердамі впевнені, що їхній 22-річний лідер не піде під час зимового трансферного вікна і на тлі інтересу до нього встановив за нього чималий цінник. Нещодавно повідомлялося, що мадридський Реал і лондонський Тоттенгем найближчі до оформлення трансферу мексиканця.

За даними 90min, "вершкові" дійсно спостерігали за Хіменесом, але він не вважається пріоритетною ціллю, оскільки у Мадриді чекають на Ендріка та, потенційно, Кіліана Мбаппе. Тоттенгем не є єдиним англійським клубом, який цікавиться гравцем. Останніми тижнями Арсенал і Челсі також спостерігали за ним.

Джерела повідомили 90min, що у Феєнорді визнають, що кожен гравець має свою ціну і щоб придбати 22-річного Хіменеса зацікавленим клубам доведеться надати рекордну для Ередивізії суму, яка наразі становить 87 мільйонів фунтів (100 мільйонів євро), сплачених Манчестер Юнайтед Аяксу за Антоні.

У цьому сезоні мексиканський нападник провів за Феєнорд 11 матчів у всіх турнірах, відзначившись 15 голами та 3 асистами. Портал transfermarkt оцінює його у 40 мільйонів євро. Контракт Хіменеса з нідерландським клубом розрахований до липня 2027 року.