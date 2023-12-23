Нидерланды. Новость

Барселона отримає жаданий прибуток.

Американський фланговий захисник Сержіньйо Дест свого часу в 2020 році перейшов до каталонської Барселони з амстердамського Аяксу за 21 млн євро.

Однак період адаптації футболіста на новому місці вийшов занадто складним, і в підсумку його віддали в оренду до італійського Мілана, а ще через сезон — до нідерландського ПСВ.

23-річний виконавець при цьому отримав у контракті опцію щодо можливості повноцінного трансферу за 10 млн євро.

Як повідомляє іспанська преса, ПСВ залишився задоволеним піврічним досвідом перебування Деста в клубі, ураховуючи вихід до плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА, тому хоче скористатись можливістю отримати його на повноцінний контракт.

У цьому сезоні Сержіньйо забив один гол та віддав дві гольові передачі за 19 матчів.