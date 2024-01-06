Нидерланды. Новость

Нідерландець найбільш цікавий одному з лондонських клубів.

Лівий вінгер Аякса Стівен Бергвейн опинився у сфері інтересів Вест Гема, передає журналіст Фабріціо Романо.

Нідерландець є однією з головних цілей лондонців у січневе трансферне вікно, якщо після продажу деяких гравців вони зможуть знайти достатньо коштів.

За даними Романо, 26-річний нападник цікавий й іншим представникам АПЛ, а також саудівським клубам. Бергвейн може покинути Амстердам у разі хорошої пропозиції.

У цьому сезоні вінгер взяв участь у 20 матчах Аякса у всіх турнірах, відзначившись 8 голами і 3 асистами.

Його контракт із клубом розраховано до кінця червня 2027 року. Портал transfermarkt оцінює Бергвейна у 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, гравець вже виступав за клуб АПЛ — на його рахунку понад 80 матчів за Тоттенгем у всіх турнірах.