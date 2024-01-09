Нидерланды. Новость
Англієць може змінити клубну прописку вже взимку.
Джордан Гендерсон, Getty Images
09 січня 2024, 21:12
Центральний півзахисник Аль-Іттіфака Джордан Гендерсон може перебратися до Аякса у зимове трансферне вікно.
Амстердамці виявляють конкретну зацікавленість у підписанні 33-річного англійця, якщо він отримає "зелене світло" від Аль-Іттіфака на відхід із клубу взимку.
Є ще кілька наразі неназваних клубів, у сфері інтересів яких опинився Гендерсон.
У цьому сезоні півзахисник вже взяв участь у 19 матчах Аль-Іттіфака, відзначившись 5 асистами.
Раніше повідомлялося, що Бензема та Фірміно теж хочуть залишити Саудівську Аравію.