Нидерланды. Новость

Англієць може змінити клубну прописку вже взимку.

Центральний півзахисник Аль-Іттіфака Джордан Гендерсон може перебратися до Аякса у зимове трансферне вікно.

Амстердамці виявляють конкретну зацікавленість у підписанні 33-річного англійця, якщо він отримає "зелене світло" від Аль-Іттіфака на відхід із клубу взимку.

Є ще кілька наразі неназваних клубів, у сфері інтересів яких опинився Гендерсон.

У цьому сезоні півзахисник вже взяв участь у 19 матчах Аль-Іттіфака, відзначившись 5 асистами.

Раніше повідомлялося, що Бензема та Фірміно теж хочуть залишити Саудівську Аравію.