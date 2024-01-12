Нидерланды. Новость

Гравці роттердамського клубу мають попит.

ПСЖ та Ліверпуль проявляють зацікавленість у трансфері центрального захисника Феєнорда Давіда Ганцко. Таку інформацію надає Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, "Феє" готовий продати 26-річного словака за 45 млн. євро При цьому нідерландці не особливо хочуть відпускати футболіста цієї зими, воліючи дочекатися літнього трансферного вікна та завершення Євро-24, щоб після нього якумого вигідніше продати Ганцко.

Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

Цього сезону, Давід Ганцко відіграв за Феєнорд 24 матчі, забив один м'яч, віддав дві гольові передачі та записав у свій пасив одну жовту картку.