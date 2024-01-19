Нидерланды. Новость

Футболки з номером 6 вже популярні у Нідерландах.

Футболки Аякса із шостим номером, який відтепер на своїй спині носитиме англійський півзахисник Джордан Гендерсон, стали популярним видом сувеніру у вболівальників, повідомив офіційний сайт нідерландської команди.

Точних цифр не називають, однак у клубі підтвердили, що за 24 години продали рекордну кількість футболок.

Аякс зазвичай відзначає кількість проданих футболок новачка за тиждень, проте показники футболок Гендерсона переступили продаж футболок будь-якого з минулих новачків амстердамців за сім днів.

Зазначимо, що дебютувати за Аякс Джордан може 21 січня.