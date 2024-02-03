Нидерланды. Новость
Завершився центральний поєдинок 20 туру чемпіонату Нідерландів.
Аякс - ПСВ, Getty Images
03 лютого 2024, 23:02
У рамках двадцятого туру нідерландської Ередивізі-2023/24 Аякс приймав ПСВ на Йоган Кройф Арені в Амстердамі.
Відкрити рахунок у матчі вдалося Бергейсу, але цю мінімальну перевагу амстердамці протримали недовго. Ще у першому таймі де Йонг відновив паритет. У другій половині зустрічі, як і у першій, гра була відносно рівною, але цього разу команди вже не відзначилися голами, тож фінальний свисток зафіксував нічийний результат.
Варто зазначити, що Аякс не програє в Ередивізі вже протягом 12 поєдинків, а от ПСВ вдруге за останні три тури чемпіонату втратив очки, зігравши внічию 1:1.
Аякс — ПСВ 1:1
Голи: Бергейс, 19 — де Йонг, 34
Аякс: Рамай — Гойєр (Гаї, 80), Шутало, Гато, Ренш (Соса, 28) — Гендерсон, Тейлор — Бергейс (Тахірович, 74), Глінссон, Бергвейн — Броббі
ПСВ: Бенітес — Тезе, Рамальйо, Боскальї, Дест (Обіспо, 89) — Жуніор (Бабаді, 85), Схаутен (ван Анголт, 75), Сайбарі — Бакайоко, де Йонг, Лосано
Попередження: Гато — Схаутен, Рамальйо, Лосано