Нидерланды. Новость

Завершився центральний поєдинок 20 туру чемпіонату Нідерландів.

У рамках двадцятого туру нідерландської Ередивізі-2023/24 Аякс приймав ПСВ на Йоган Кройф Арені в Амстердамі.

Відкрити рахунок у матчі вдалося Бергейсу, але цю мінімальну перевагу амстердамці протримали недовго. Ще у першому таймі де Йонг відновив паритет. У другій половині зустрічі, як і у першій, гра була відносно рівною, але цього разу команди вже не відзначилися голами, тож фінальний свисток зафіксував нічийний результат.

Варто зазначити, що Аякс не програє в Ередивізі вже протягом 12 поєдинків, а от ПСВ вдруге за останні три тури чемпіонату втратив очки, зігравши внічию 1:1.

Аякс — ПСВ 1:1

Голи: Бергейс, 19 — де Йонг, 34

Аякс: Рамай — Гойєр (Гаї, 80), Шутало, Гато, Ренш (Соса, 28) — Гендерсон, Тейлор — Бергейс (Тахірович, 74), Глінссон, Бергвейн — Броббі

ПСВ: Бенітес — Тезе, Рамальйо, Боскальї, Дест (Обіспо, 89) — Жуніор (Бабаді, 85), Схаутен (ван Анголт, 75), Сайбарі — Бакайоко, де Йонг, Лосано

Попередження: Гато — Схаутен, Рамальйо, Лосано