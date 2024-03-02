Нидерланды. Новость

Талановитий хавбек пов'язав майбутнє з ейндговенцями.

ПСВ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракт із юним атакуючим півзахисником Айзеком Бабаді.

18-річний нідерландець уклав із ейндговенцями нову угоду, яка буде розрахована до літа 2028 року.

У поточному сезоні Айзек Бабаді провів за ПСВ 23 матчі у всіх турнірах (881 хвилину), в яких він забив 4 голи та віддав 2 асисти.

Портал Transfermarkt оцінює нідерландського півзахисника в 4 мільйони євро.