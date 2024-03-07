Нидерланды. Новость

Англієць дав свій коментар.

Джордан Гендерсон вважає, що пішов із Ліверпуля у правильний момент.

"Я просто сподіваюся, що кінець історії буде казковим для Клоппа, хлопців і Ліверпуля, тому що вони всі на це заслуговують. Минулий сезон був таким важким з різних точок зору, поза полем і на полі, тому я пишаюся ними.

Я довгий час був капітаном, і всі в команді досі вважають себе моїми найкращими друзями, вони мої брати на все життя, правда. Хочу, щоб вони закінчили сезон так само, як грали весь рік. Сподіваюся, у них вийде закінчити сезон на високому рівні і виграти якомога більше трофеїв.

Це було найкраще рішення, щоб освіжити гру. Відтоді, як Вірджил став капітаном, а Трент — віце-капітаном, вони додали. Думаю, це додало їм нового імпульсу.

Повторюся, вважаю, що це було найкращим рішенням для клубу і команди", — наводить слова Гендерсона Guardian.

У поточному сезоні Джордан зіграв 4 матчі за Аякс і не відзначився результативними діями.