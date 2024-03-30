Нидерланды. Новость

Завершився перший поєдинок 27 туру чемпіонату Нідерландів.

У рамках двадцять сьомого туру нідерландської Ередивізі-2023/24 НЕК (Неймеген) приймав ПСВ на Гоффертстадіоні.

Відкрити рахунок у поєдинку вдалося фаворитам протистояння — голом відзначився Бакайоко. Ще до завершення першого тайму господарі поля зрівняли рахунок завдяки реалізованому Шене пенальті. По перерві Сано вивів НЕК вперед, а трохи пізніше Соу подвоїв перевагу своєї команди.

ПСВ міг встигнути відігратися, але втратив можливість скоротити відставання, коли де Йонг не зумів пробити Сіллессена ударом з 11-метрової позначки. У підсумку, НЕК несподівано здобув три очки, а 26-матчева серія колективу Петера Боша без поразок у поточному сезоні чемпіонату завершилася.

НЕК (Неймеген) — ПСВ 3:1

Голи: Шене, 43 (пен.), Сано, 49, Соу, 63 — Бакайоко, 20

На 81-й хвилині де Йонг не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

НЕК (Неймеген): Сіллессен — ван Рой (Перейра, 53), Сандлер, Нейтінк, Вердонк — Гудемакерс, Шене (Ларсен, 62) — Бас, Сано, Гонсалес (Росс, 90+3) — Соу

ПСВ: Бенітес — Тезе, Рамальйо (М. Жуніор, 59), Боскальї, Дест — Схаутен, Верман — Бакайоко, Тіль (Пепі, 59), Лосано (Тільман, 46) — де Йонг

Попередження: Рамальйо, Верман