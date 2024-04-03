Нидерланды. Новость
Грецький гравець очікувано привернув до себе увагу великої кількості команд.
Вангеліс Павлідіс, Getty Images
03 квітня 2024, 17:12
Центральний нападник АЗ Вангеліс Павлідіс вже влітку може змінити клубну прописку, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.
Вісім неназваних клубів, серед яких є представники Бундесліги, зацікавлені у підписанні 25-річного грека.
Плеттенберг зазначає, що Павлідіс обійдеться його майбутньому клубу лише у 15-18 мільйонів євро, оскільки контракт гравця з АЗ розраховано лише до червня 2025 року.
У поточному сезоні нападник взяв участь у 39 матчах алкмарського клубу у всіх турнірах, відзначившись 28 голами і 4 асистами. Наразі він лідирує у рейтингу найкращих бомбардирів Ередивізі-2023/24.