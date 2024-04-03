Нидерланды. Новость

Грецький гравець очікувано привернув до себе увагу великої кількості команд.

Центральний нападник АЗ Вангеліс Павлідіс вже влітку може змінити клубну прописку, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Вісім неназваних клубів, серед яких є представники Бундесліги, зацікавлені у підписанні 25-річного грека.

Плеттенберг зазначає, що Павлідіс обійдеться його майбутньому клубу лише у 15-18 мільйонів євро, оскільки контракт гравця з АЗ розраховано лише до червня 2025 року.

У поточному сезоні нападник взяв участь у 39 матчах алкмарського клубу у всіх турнірах, відзначившись 28 голами і 4 асистами. Наразі він лідирує у рейтингу найкращих бомбардирів Ередивізі-2023/24.