Нидерланды. Новость

Завершився матч чемпіонату Нідерландів.

Феєнорд вдома обіграв Аякс. Команда забила тричі у кожному з таймів. Головним героєм матчу став Янкуба Мінтех, який зробив 2+1. Також дублем відзначився Ігор Пайшан.

Команда Арне Слота знаходиться на 2 місці. В свою чергу колектив Джона ван'т Схіпа займає 6 сходинку.

Феєнорд — Аякс 6:0

Голи: Пайшан, 34, 66, Мінтех, 35, 56, Ганцко, 45, Тімбер, 62

Феєнорд: Велленройтер — Ньювкоп (Лопес, 65), Белен, Геертрейда, Ганцко — Стенгс (Лінгр, 77), Віффер, Тімбер — Мінтех (Джаханбахш, 77), Хіменес (Уеда, 77), Пайшан (Іванушец, 84)

Аякс: Рульї — Ренш, Каплан, Хато — Гааеї (Акпом, 46), Тахірович, Маннсверк, Тейлор — Глінссон (ван ден Бомен, 46), Годтс (Вос, 65) — Бергвейн (Райгофф, 78)

Попередження: Каплан, Тахірович