Італія

Массіміліано Аллегрі може залишити туринців після завершення цієї кампанії.

Ювентус досяг принципової домовленості з головним тренером Болоньї Тіаго Моттою, передає портал calciomercato.

Повідомляється, що Мотта є головним і, можливо, єдиним кандидатом на посаду керманича "б'янконері" у наступному сезоні. Контракт туринців із Массіміліано Аллегрі розраховано до кінця червня 2025 року, але очікується, що він піде з клубу вже після завершення поточної кампанії. Угода Мотти з Болоньєю втрачає чинність якраз влітку цього року.

Подробиці можливої угоди між Ювентусом і 41-річним спеціалістом наразі не повідомляються, проте calciomercato наполягає, що сторони вже потиснули один одному руки.

У турнірній таблиці Серії А Болонья відстає від Ювентуса на один заліковий бал, але туринці мають гру у запасі. Сьогодні, 7 квітня, вони прийматимуть Фіорентину у рамках 31 туру.

Раніше повідомлялося, що за Тіаго Мотту з Ювентусом може поборотися Манчестер Юнайтед.