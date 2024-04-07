Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та львівський Рух.

Донецький Шахтар та львівський Рух зіграють у рамках двадцять третього туру української Прем'єр-ліги на полі Арени Львів.

Маріно Пушич, після кубкової перемоги над одеським Чорноморцем (4:1), залучив до стартового складу Степаненка в опорній зоні, тоді як Зубков повернеться на правий фланг атаки, а Траоре очолить напад.

Віталій Пономарьов, на тлі перемоги над черкаським ЛНЗ (1:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Кевін — Траоре.

Запасні: Рудько, Твардовські, Егіналду, Швед, Гочолеішвілі, Сікан, Келсі, Міроші, Назарина, Марлон, Невертон.



Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Холод, Лях — Пастух, Дідик, Таллес — Квасниця, Федор, Плюман.

Запасні: Герета, Слюсар, Кітела, Бойко, Джурабаєв, Притула, Столярчук, Непейпієв, Клайвер, Теслюк, Руніч, Підгурський.



Гра Шахтар — Рух почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.