Нидерланды. Новость

Тренер вирішив шукати інші варіанти роботи.

Грем Поттер не розглядає можливість праці в Аяксі — повідомляє ресурс Sky Sports.

Тренер відмовився очолити амстердамську команду і буде шукати інші варіанти роботи. До цього його було звільнено через невдалі результати у Челсі.

Раніше Грем успішно працював у Брайтоні, перетворивши клуб на претендента на єврокубки. Наразі одним з варіантів для наставника називають Вест Гем, який може звільнити Девіда Моєса.

У важливому матчі Ередівізі Аякс програв в гостях Феєнорду з рахунком 0:6 і наразі знаходиться лише на 6 місці.