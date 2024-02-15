Тренер наразі знаходиться без роботи.
Грем Поттер - Getty Images
15 лютого 2024, 19:35
Грем Поттер може очолити Вест Гем у випадку звільнення Девіда Моєса - повідомляє ресурс The Telegraph.
Зараз Грем знаходиться без роботи після відходу з Челсі минулого сезону.
Разом з Вест Гемом Девід виграв Лігу конференцій, але клуб не демонструє видатних результатів нинішньої кампанії.
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Зараз лондонська команда програла два матчі поспіль у АПЛ Манчестер Юнайтед та Арсеналу з загальним рахунком 0:9.