Англія

Тренер наразі знаходиться без роботи.

Грем Поттер може очолити Вест Гем у випадку звільнення Девіда Моєса - повідомляє ресурс The Telegraph.

Зараз Грем знаходиться без роботи після відходу з Челсі минулого сезону.

Разом з Вест Гемом Девід виграв Лігу конференцій, але клуб не демонструє видатних результатів нинішньої кампанії.

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Зараз лондонська команда програла два матчі поспіль у АПЛ Манчестер Юнайтед та Арсеналу з загальним рахунком 0:9.