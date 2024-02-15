Грем Поттер може очолити Вест Гем у випадку звільнення Девіда Моєса - повідомляє ресурс The Telegraph

Зараз Грем знаходиться без роботи після відходу з Челсі минулого сезону. 

Разом з Вест Гемом Девід виграв Лігу конференцій, але клуб не демонструє видатних результатів нинішньої кампанії. 

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Зараз лондонська команда програла два матчі поспіль у АПЛ Манчестер Юнайтед та Арсеналу з загальним рахунком 0:9. 