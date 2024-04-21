Нидерланды. Новость

У клубі сподіваються запросити наставника наступного літа.

Аякс хоче бачити Хаві головним тренером і буде докладати зусиль, щоб запросити його наступного літа — повідомляє ресурс Diario Sport.

Хаві ще не спілкувався з жодним зацікавленим клубом, але знає, що будуть пропозиції. Аякс хоче, щоб він очолив новий проект.

Наразі команда з Амстердаму демонструє не дуже вдалі виступи. Цього сезону вона довгий час йшла внизу таблиці, а зараз змагається максимум за потрапляння до Ліги Європи. Що до Хаві, то він оголосив, що залишить Барселону і відправиться до іншого клубу.

На даний момент іспанський колектив займає друге місце в Ла Лізі.