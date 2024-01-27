Іспанія

Наставник вирішив піти з клубу.

Головний тренер Барселони Хаві вирішив залишити клуб після закінчення сезону.

"30 червня я покину клуб. Це рішення, яке ми обговорили з президентом, персоналом...

Барселоні потрібно змінити вектор напряму", — наводить слова Хаві BarcaCentre.

Зазначимо, що 27 січня каталонський клуб поступився Вільярреалу (3:5) у чемпіонаті Іспанії.

6 листопада 2021 року Хаві очолив Барселону, підписавши контракт до літа 2024 року. Під його керівництвом "блаугранас" виграли чемпіонат та Суперкубок Іспанії. Проте вже цього сезону результати команди значно погіршилися.

Нагадаємо, що раніше Хаві тренував Аль-Садд (2019-2021).