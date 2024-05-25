Нидерланды. Новость

Нідерландець хоче продемонструвати свою тренерську майстерність у Європі.

Колишній головний тренер ейндговенського ПСВ Руд ван Ністелрой розповів, який клуб хоче очолити у найближчому майбутньому та про тренерські перспективи Рауля Гонсалеса, з яким він разом грав у мадридському Реалі. Цитує легендарного нідерландця Marca.

"Чи поїду я тренувати в Саудівську Аравію? Поки що ні. Для мене дуже важливий мій другий тренерський крок, я хочу, щоб весь світ побачив, який я тренер. У Голландії це зрозуміло, але я хочу, щоб це побачили за кордоном.

Я хочу працювати в клубі, у якого є чітка ігрова модель, щоб технічні директори знали, які профілі необхідні для розвитку цього футболу, і щоб, коли я прийду, можна було зробити щось серйозне. Я шукаю команду з хорошою організацією, яка зростає, і, якщо я зможу допомогти в цьому відношенні, було б непогано.

Я спілкувався з Раулем. Він провів у "Кастільї" (друга команда мадридського Реала — ред.) п'ять років і, за всієї поваги, готовий до чогось набагато більшого, ніж Реал Мадрид Кастілья. Це людина, яку ми всі знаємо, серйозна, підготовлена, розумна, досвідчена... Я бачу, що він вже дуже скоро буде тренувати в Бундеслізі або Ла Лізі", — заявив Ван Ністелрой.

Нагадаємо, 47-річний Руд ван Ністелрой з липня 2022-го по травень 2023-го року очолював ПСВ з Ейндговена. За цей час "червоно-біла армія" здобула Кубок та Суперкубок Нідерландів.