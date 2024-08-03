Нидерланды. Новость

Нідерландець міг повернутися до "рекордмайстер".

Легендарний нідерландський фахівець Луї ван Гал розповів про боротьбу з раком та про те, що цього літа міг очолити мюнхенську Баварію. Його слова наводить Voetbal International.

"Моє здоров'я? У мене все добре. Після трьох років променевої терапії, інфекцій нирок, операції на простаті я, нарешті, добре справляюся. Я знову можу мочитися природним шляхом, що важливо. Але я не можу більше займатися коханням, це велика проблема.

Баварія цікавилася мною перед Компані. Але зараз я не готовий працювати, як клубний тренер. Національні збірні? Це все ще може статися, подивимося", — заявив Ван Гал.

Нагадаємо, Луї ван Гал вже очолював мюнхенську Баварію у період з липня 2009 по квітень 2011 років. За цей час "ротен" під керівництвом нідерландця вигравали Бундеслігу та Кубок Німеччини у сезоні-2009/10, а також Суперкубок Німеччини влітку 2010 року.