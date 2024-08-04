Нидерланды. Новость

Арнемський клуб залишається у професійному футболі.

Арнемський Вітессе не буде позбавлено професійного статусу. Про це повідомляє офіційний сайт нідерландського клубу.

Відсутність банківського рахунку, бухгалтера-аудитора та неможливість забезпечити баланс бюджету унеможливили продовження ліцензії на сезон-2024/25. Але наразі клуб оголосив, що успішно оскаржив рішення ліцензійної комісії та отримав остаточне повідомлення від апеляційного комітету про те, що збереже нинішній статус.

Таким чином, вже 9-го серпня Вітессе, який минулого сезону вилетіла з Ередивізі, зможе зіграти у першому турі Еерстедивізі (2-й дивізіон Нідерландів — ред.) з Телстаром.

Нагадаємо, що Вітессе вперше за останні 35 років покинув еліту нідерландського футболу.