Нидерланды. Новость

Клуб із Ейндговена хоче підписати центрбека Барселони.

Центральний захисник каталонської Барселони Мікаїл Фає може продовжити кар'єру в нідерландській Ередівізі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, ПСВ зробив офіційну пропозицію щодо 20-річного сенегальця, як це раніше зробили французькі Ренн та Лілль.

Усі пропозиції включають в себе повноцінний трансфер гравця з можливим зворотнім викупом на користь Барселони. Рішення щодо продовження кар'єри залежить від табору сенегальського захисника.

Зазначимо, що за першу команду Барселони Мікаїл Фає ще не дебютував, а за команду Б зіграв 35 матчів та забив 4 голи.