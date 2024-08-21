Нидерланды. Новость
Клуб із Ейндговена хоче підписати центрбека Барселони.
Мікаїл Фає, Getty Images
21 серпня 2024, 18:25
Центральний захисник каталонської Барселони Мікаїл Фає може продовжити кар'єру в нідерландській Ередівізі.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, ПСВ зробив офіційну пропозицію щодо 20-річного сенегальця, як це раніше зробили французькі Ренн та Лілль.
Усі пропозиції включають в себе повноцінний трансфер гравця з можливим зворотнім викупом на користь Барселони. Рішення щодо продовження кар'єри залежить від табору сенегальського захисника.
Зазначимо, що за першу команду Барселони Мікаїл Фає ще не дебютував, а за команду Б зіграв 35 матчів та забив 4 голи.