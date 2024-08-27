Нидерланды. Новость

Нідерландець побачив у цьому неправильний підхід.

Колишній гравець та тренер збірної Нідерландів Марко ван Бастен вважає, що трансферне вікно слід закривати до старту сезону.

"Щороку одне й те саме. Двадцять років поспіль. Сезон розпочинається у середині серпня, а трансферний дедлайн – у вересні. Чому так?

Якщо вікно буде закриватися до старту сезону, то гра стане кращою та приємнішою для глядачів. Команди будуть зігранішими. Є клуби, які зараз продовжують продавати гравців – і не один. Хіба це не безумство?

Коли я працював у ФІФА, то говорив про це багато разів. Але в них закладено вуха. Можна, наприклад, зрушити початок сезону. Їм потрібно краще працювати з календарем", – сказав ван Бастен в коментарі VI.nl.