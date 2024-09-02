Нидерланды. Новость

Хавбек залишиться на Олд Траффорд.

Данський півзахисник Манчестер Юнайтед Крістіан Еріксен не перейде в амстердамський Аякс.

Про це з посиланням на агента футболіста інформує журналіст Тім ван Дейн.

"Ми ставимо крапку в цих спекуляціях", — заявив Мартін Шутс. Він зазначив, що футболіст не збирається нікуди йти і залишиться в стані "червоних дияволів".

Нагадаємо, чутки про повернення Еріксена в Аякс з'явилися нещодавно. Тепер же була отримана офіційна інформація. Варто зауважити, що Крістіан Еріксен є вихованцем Аякса. Він виступав за команду з 2010 по 2013 рік і провів 163 матчі.

Минулого сезону в складі Манчестер Юнайтед датчанин вийшов на поле 30 разів і відзначився одним забитим м'ячем.