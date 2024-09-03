Нидерланды. Новость

Керманич збірної Нідерландів не підтримав рішення гравця перейти з Аяксу до Аль-Іттіхада.

Напередодні атакуючий півзахисник збірної Нідерландів Стевен Бергвейн офіційно перейшов із амстердамського Аяксу до саудівського Аль-Іттіхада.

Головний тренер нідерландської збірної Рональд Куман прокоментував цей трансфер свого підопічного, залишившись незадоволеним його рішенням.

"Якщо тобі 26, найважливіша амбіція для тебе має бути спортивного характеру, а не фінансового. Він міг просто залишитися в Аяксі, чи не так?

Я майже на 100% впевнений, що Аякс також добре платить. У його віці я б такого рішення не прийняв", — заявив Рональд Куман.

Зазначимо, що Стевен Бергвейн підписав із Аль-Іттіхадом контракт до літа 2027 року, а Аякс заробив на його продажі близько 21 мільйона євро.