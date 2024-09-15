Нидерланды. Новость
Розгромна поразка команди нідерландського фахівця.
робін ван персі, getty images
15 вересня 2024, 16:20
У рамках п'ятого туру нідерландської Ередевізі Херенвен вирушив у гості до АЗ Алкмар, де поступився з розгромним рахунком із рахунком 1:9.
Зазначимо, що команда Робіна ван Персі, який прийшов до Херенвена у травні цього року, пропустила сім м'ячів у другому таймі.
Цікаво також те, що у минулому турі Херенвен здобув розгромну домашню перемогу над Бредою з рахунком 4:0.
Після чотирьох зіграних матчах підопічні ван Персі займають 13 сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів, набравши чотири очки.