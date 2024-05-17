Нидерланды. Новость

Ван Персі очолив клуб з Ередивізі.

Колишній нападник Арсеналу та Манчестер Юнайтед Робін ван Персі отримав першу тренерську роботу.

Херенвен офіційно оголосив про підписання контракту з колишнім форвардом збірної Нідерландів.

З 2020 року ван Персі працював асистентом тренера у Феєноорді, але нещодавно фахівець ухвалив рішення розпочати самостійну кар'єру.

Як футболіст ван Персі вигравав чемпіонат Англії, а також ставав бронзовим та срібним призером чемпіонату світу.

Херенвен посідає в таблиці Ередивізі 10-те місце за три тури до фінішу турніру.