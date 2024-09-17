Аякс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту зі своїм колишнім центральним півзахисником та вихованцем Деві Классеном, який раніше виступав за міланський Інтер.

31-річний нідерландець перейшов до амстердамського клубу на правах вільного агента, підписавши контракт до 30 червня 2025 року.

У минулому сезоні Деві Классен провів за Інтер всього 18 неповних матчів, в яких він не відзначився жодною результативною дією.

До своїх нетривалих виступів за "нерадзуррі" досвідчений нідерландець виступав за Аякс, Вердер та Евертон.