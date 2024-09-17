Нидерланды. Новость

Досвідчений хавбек підписав контракт зі своїм рідним клубом.

Аякс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту зі своїм колишнім центральним півзахисником та вихованцем Деві Классеном, який раніше виступав за міланський Інтер.

31-річний нідерландець перейшов до амстердамського клубу на правах вільного агента, підписавши контракт до 30 червня 2025 року.

У минулому сезоні Деві Классен провів за Інтер всього 18 неповних матчів, в яких він не відзначився жодною результативною дією.

До своїх нетривалих виступів за "нерадзуррі" досвідчений нідерландець виступав за Аякс, Вердер та Евертон.