Нидерланды. Новость
Досвідчений хавбек підписав контракт зі своїм рідним клубом.
Деві Классен, ФК Аякс
17 вересня 2024, 20:52
Аякс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту зі своїм колишнім центральним півзахисником та вихованцем Деві Классеном, який раніше виступав за міланський Інтер.
31-річний нідерландець перейшов до амстердамського клубу на правах вільного агента, підписавши контракт до 30 червня 2025 року.
У минулому сезоні Деві Классен провів за Інтер всього 18 неповних матчів, в яких він не відзначився жодною результативною дією.
До своїх нетривалих виступів за "нерадзуррі" досвідчений нідерландець виступав за Аякс, Вердер та Евертон.