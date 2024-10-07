Нидерланды. Новость

Велика втрата для футбольного світу.

Колишній півзахисник амстердамського Аякса, каталонської Барселони та збірної Нідерландів Йоган Нескенс пішов з життя у віці 73-х років. Про це повідомляє офіційний сайт Королівського футбольного союзу Нідерландів.

Повідомляється, що Нескенс помер у неділю, 6-го жовтня. Він відчув нездужання, перебуваючи на заході в рамках проекту WorldCoaches в Алжирі.

У складі збірної Нідерландів часів легендарного Рінуса Міхелса Нескенс ставав срібним призером чемпіонатів світу в 1974 та 1978 роках і завоював бронзу чемпіонату Європи 1976 року. Також Йоган Нескенс тричі поспіль вигравав Кубок європейських чемпіонів з Аяксом та ставав володарем Кубка Іспанії та Кубка володарів кубків у складі Барселони.