Нидерланды. Новость
Велика втрата для футбольного світу.
Нескенс, getty images
07 жовтня 2024, 19:36
Колишній півзахисник амстердамського Аякса, каталонської Барселони та збірної Нідерландів Йоган Нескенс пішов з життя у віці 73-х років. Про це повідомляє офіційний сайт Королівського футбольного союзу Нідерландів.
Повідомляється, що Нескенс помер у неділю, 6-го жовтня. Він відчув нездужання, перебуваючи на заході в рамках проекту WorldCoaches в Алжирі.
У складі збірної Нідерландів часів легендарного Рінуса Міхелса Нескенс ставав срібним призером чемпіонатів світу в 1974 та 1978 роках і завоював бронзу чемпіонату Європи 1976 року. Також Йоган Нескенс тричі поспіль вигравав Кубок європейських чемпіонів з Аяксом та ставав володарем Кубка Іспанії та Кубка володарів кубків у складі Барселони.