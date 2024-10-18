Нидерланды. Новость

Нідерландець завершив ігрову кар'єру у віці 34 років.

Колишній півзахисник ПСВ, Роми, Марселя та збірної Нідерландів Кевін Стротман завершив професійну кар'єру футболіста. Про це нідерландець повідомив у Instagram.

"Кар'єра закінчується. Спасибі, футбол!" — написав Кевін.

Кевіну Стротману "повісив бутси на цвях" у віці 34 років. Останнім клубом у його кар'єрі став італійський Дженоа. У складі ПСВ Кевін Стротман вигравав Кубок та Суперкубок Нідерландів. Широку популярність футболісту принесла його гра за римську Рому. Півзахисник захищав кольори "вовків" з 2013 по 2018 рік, після чого приєднався до французького Марселя.

У складі збірної Нідерландів Кевін Стротман відіграв 46 матчів, забив три голи та віддав чотири результативні передачі.