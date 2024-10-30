Нидерланды. Новость

Дербі у Роттердамі завершилося перемогою гостей із Амстердаму.

У рамках перенесеного матчу четвертого туру нідерландської Ередівізі на нас чекало принципове протистояння між місцевим роттердамським Феєнордом та амстердамським Аяксом.

Ще у першому таймі підопічні Франческо Фаріолі гарантували собі результат в цьому поєдинку: спочатку Кеннет Тейлор вивів Аякс уперед вже на шостій хвилині, а потім Йоррел Гато закріпив успіх амстердамців на стадіоні Де Кейп.

У другій половині зустрічі Феєнорд намагався відігратися, проте оборона Аякса вистояла та у підсумку здобула перемогу з рахунком 2:0.

Феєнорд — Аякс 0:2

Голи: Тейлор, 6, Гато, 25

Феєнорд: Велленройтер — Рід (Смал, 69), Траунер, Ганцко, Буено (Ньювкоп, 69) — Міламбо (Надже, 80), Хван, Тімбер — Осман, Уеда (Карранса, 40), Пайшан (Мусса, 80)

Аякс: Пасвер — Ренш, Шутало, Бас, Гато — Классен, Гендерсон, Тейлор (Фіц-Джим, 61)— Акпом (Гааї, 85), Вегхорст (Броббі, 85), Годтс (Б. Траоре, 69)

Попередження: Траунер, Буено, Тімбер, Осман — Бас, Шутало