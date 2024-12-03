Нидерланды. Новость

Малік Тілльман може перебратися на Туманний альбіон.

Півзахисник ПСВ Малік Тілльман може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, у послугах 22-річного американця зацікавлені Тоттенгем та Астон Вілла.

Також наголошується, що сам футболіст хоче перебратися до АПЛ, але його трансфер взимку буде дуже складний, оскільки клаусула у його контракті у розмірі 30-40 млн євро буде активована лише наступного літа.

У нинішньому сезоні Тілльман провів 19 матчів, у яких забив вісім м'ячів та віддав три асисти. При цьому два м'ячі він забив у ворота донецького Шахтаря (3:2) у матчі Ліги чемпіонів.