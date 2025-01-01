Нидерланды. Новость

Зараз гравець представляє Леганес на правах оренди.

Утрехт хоче орендувати центрального нападника Боруссії Дортмунд Себастьяна Алле, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Переговори Утрехта з Боруссією тривають і є позитивними. Івуарійця ж мають відкликати з оренди в Леганесі.

Протягом поточної кампанії 30-річний гравець взяв участь у дев'яти матчах у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

Алле готовий повернутися до Утрехта, який він представляв із січня 2015-го до липня 2017 року. За той період у клубі він записав на свій рахунок 51 гол і 16 асистів у 98 поєдинках.

До Боруссії Дортмунд і Леганеса вихованець Осера також виступав за Айнтрахт Франкфурт, Вест Гем Юнайтед та Аякс.