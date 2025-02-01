Нидерланды. Новость

Футболісту бракує ігрового часу в цьому сезоні.

Ганський фланговий захисник Тарік Лемпті виступає за англійський Брайтон уже понад п’ять років, свого часу перейшовши з рідного для нього лондонського Челсі всього за 1,2 млн євро.

За пів року дія контракту 24-річного виконавця з "чайками" має добігти свого завершення, тож наразі він активно розглядає варіанти для можливого продовження кар’єри.

Один із них — перехід до амстердамського Аякса, який цієї зими контактував із Брайтон із приводу цього футболіста.

Наразі перемовини ще далекі від логічного завершення, оскільки англійцям ще доведеться визначитись із сумою відступних за їхнього футболіста.

У цьому сезоні Лемпті провів 12 матчів, забив три голи та віддав дві гольові передачі.