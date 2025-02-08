Нидерланды. Новость

Український гравець просувається на шляху до основної команди.

Напередодні нідерландський АЗ Алкмар оголосив про підписання першого професійного контракту з українським центральним півзахисником Богданом Будко.

19-річний виконавець у інтерв’ю клубним ЗМІ прокоментував важливу подію в його спортивному житті.

"Я дуже пишаюсь цим моментом. Підписати контракт із таким великим клубом — це щось особливе. Це означає, що клуб бачить і цінує мою наполегливу працю і розвиток.

Я дуже радий залишитись тут ще на кілька років. У мене було багато складних моментів, як на полі, так і поза ним. Але я не здавався і продовжував наполегливо працювати.

Я щасливий і гордий не тільки за себе, а й за свою сім'ю, яка завжди підтримувала мене. Я думаю, що зараз я — найкраща версія себе, але хочу бути ще краще", — заявив український футболіст.

На рахунку Будка в цьому сезоні два голи в 13 матчах.