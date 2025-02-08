Нидерланды. Новость
Український гравець просувається на шляху до основної команди.
Богдан Будко, az.nl
08 лютого 2025, 11:15
Напередодні нідерландський АЗ Алкмар оголосив про підписання першого професійного контракту з українським центральним півзахисником Богданом Будко.
19-річний виконавець у інтерв’ю клубним ЗМІ прокоментував важливу подію в його спортивному житті.
"Я дуже пишаюсь цим моментом. Підписати контракт із таким великим клубом — це щось особливе. Це означає, що клуб бачить і цінує мою наполегливу працю і розвиток.
Я дуже радий залишитись тут ще на кілька років. У мене було багато складних моментів, як на полі, так і поза ним. Але я не здавався і продовжував наполегливо працювати.
Я щасливий і гордий не тільки за себе, а й за свою сім'ю, яка завжди підтримувала мене. Я думаю, що зараз я — найкраща версія себе, але хочу бути ще краще", — заявив український футболіст.
На рахунку Будка в цьому сезоні два голи в 13 матчах.