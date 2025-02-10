Нидерланды. Новость

Браян Пріске залишився без роботи через "суперечливі результати" та "відсутність хімії" в команді.

Феєнорд на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення Браяна Пріске з посади головного тренера першої команди.

47-річного данського фахівця разом із його асистентами було відправлено у відставку напередодні першого матчу 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти Мілана, який відбудеться 12 лютого.

Зазначається, що причинами для звільнення Пріске стали суперечливі результати та відсутність хімії всередині команди.

Очікується, що вже завтра, 11 лютого, Феєнорд оголосить про призначення нового тренерського штабу.