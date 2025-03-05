Нидерланды. Новость
Невдачі спіткали команду Петера Боша в різних турнірах.
ПСВ, Getty Images
05 березня 2025, 12:37
ПСВ у першому поєдинку 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 в Ейндговені розгромно поступився Арсеналу.
ПСВ — Арсенал 1:7 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів
Для підопічних Петера Боша це була третя поспіль поразка в усіх турнірах. Раніше вони зазнали двох невдач у зустрічах із Гоу Ехед Іглс — 1:2 у півфіналі Кубка Нідерландів удома й 2:3 у 24-му турі Ередивізі.
За даними OptaJohan, із ПСВ подібне сталося вперше з березня-квітня 2014 року. Тоді ейндговенці зазнали трьох поспіль поразок у чемпіонаті країни.
Також повідомляється, що клуб учетверте в історії програв із різницею в шість м'ячів, але в попередніх трьох випадках такий сценарій мав місце у виїзному поєдинку.
Зазначимо, що матч-відповідь у Лондоні відбудеться наступної середи, 12 березня, розпочавшись о 22:00 за київським часом.