Нидерланды. Новость

Невдачі спіткали команду Петера Боша в різних турнірах.

ПСВ у першому поєдинку 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 в Ейндговені розгромно поступився Арсеналу.

ПСВ — Арсенал 1:7 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Для підопічних Петера Боша це була третя поспіль поразка в усіх турнірах. Раніше вони зазнали двох невдач у зустрічах із Гоу Ехед Іглс — 1:2 у півфіналі Кубка Нідерландів удома й 2:3 у 24-му турі Ередивізі.

За даними OptaJohan, із ПСВ подібне сталося вперше з березня-квітня 2014 року. Тоді ейндговенці зазнали трьох поспіль поразок у чемпіонаті країни.

Також повідомляється, що клуб учетверте в історії програв із різницею в шість м'ячів, але в попередніх трьох випадках такий сценарій мав місце у виїзному поєдинку.

Зазначимо, що матч-відповідь у Лондоні відбудеться наступної середи, 12 березня, розпочавшись о 22:00 за київським часом.