Нідерланди. Новина

Угода з 17-річним футболістом розрахована до 2028 року.

ПСВ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Ліамом ван Ністерлоєм.

Угода з 17-річним сином колишнього форварда збірної Нідерландів Руда ван Ністерлоя розрахована до 2028 року.

Цього сезону вихованець команди з Ейндховена провів 15 матчів за колектив U-17, у яких забив п'ять голів.

Додамо, що ван Ністерлой старший виступав за ПСВ з 1998 по 2001 рік, після чого перебрався в Манчестер Юнайтед. В даний час він очолює Лестер в АПЛ.

Після 29 турів ПСВ набрав 64 очки та посідає друге місце у чемпіонаті Нідерландів, відстаючи від Аякса на дев'ять балів.