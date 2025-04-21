Нідерланди. Новина

Команда Пауля Сімоніса у наступному сезоні гратиме в Лізі Європи завдяки успіху проти АЗ Алкмар.

У рамках фінального матчу Кубка Нідерландів Гоу Ехед Іглс зустрілися з АЗ Алкмар на стадіоні Де Кейп у Роттердамі, щоб визначити володаря трофею.

На 54-й хвилині АЗ вийшов уперед завдяки успішно реалізованому пенальті Троя Перротта. І коли все наближалося до фінального свистка, "орли" отримали свою можливість пробити пенальті на 90+9, якою успішно скористався Матс Дейл.

Не визначивши сильнішого ні в основний час, ні в овертайми, володар Кубка Нідерландів визначався у післяматчевій серії пенальті - Гоу Ехед Іглс не відпустили своє та з рахунком 4:2 у серії виграли цей турнір уперше в своїй історії та перший внутрішній трофей з 1933 року!

АЗ Алкмар — Гоу Ехед Іглс 1:1 (2:4 — після пен.)

Голи: Перротт, 54 (пен.) — Дейл, 90+9 (пен.)