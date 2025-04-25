Нідерланди. Новина

Форвард ПСВ забив 150-й гол у футболці клубу в Ередівізі та увійшов до топ-7 найкращих бомбардирів чемпіонату Нідерландів.

Форвард ПСВ Люк де Йонг продовжує писати історію нідерландського футболу. В матчі 30-го туру Ередівізі проти Твенте (3:1) 34-річний нападник відзначився ювілейним голом за ейндговенський клуб.

Це був його 150-й м’яч у складі ПСВ в чемпіонаті Нідерландів і 190-й загалом у рамках Ередівізі. Таким чином, де Йонг став лише другим гравцем в історії ПСВ, який досягнув позначки у 150 голів, поступаючись лише легендарному Віллі ван дер Куйлену (308).

У загальному заліку бомбардирів Ередівізі Люк наздогнав Генка Грота й посідає сьоме місце, поступаючись лише шести легендам національного футболу.