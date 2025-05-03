Нідерланди. Новина

Спеціаліст може отримати пропозицію з найстатуснішого чемпіонату.

Франческо Фаріолі менше ніж за рік в якості керманича Аякса встиг привернути до себе увагу з боку клубів АПЛ.

За даними журналіста Ніколо Скіри, 36-річний італієць зацікавив двох представників чемпіонату Англії. Про кого саме йдеться наразі невідомо.

Фаріолі зараз веде Аякс до першого із сезону-2021/22 чемпіонства. За три тури до кінця поточної кампанії Ередивізі амстердамці випереджають ПСВ (має матч у запасі) на сім очок.

Менш успішними для клубу були виступи в Кубку Нідерландів і Лізі Європи. З обох турнірів Аякс вилетів на стадії 1/8 фіналу, поступившись АЗ і Айнтрахту Франкфурт відповідно.

Контракт Франческо з амстердамцями розраховано до кінця червня 2027 року.