Нідерланди. Новина

Для клубу з Ейндговена це 26-й подібний титул.

У Нідерландах завершилися всі вирішальні матчі останнього, 34-го туру Ередивізі-2024/25.

ПСВ набрав три очки у виїзному поєдинку зі Спартою (Роттердам) завдяки перемозі з рахунком 3:1. Таким чином саме клуб з Ейндговена став чемпіоном країни, на один заліковий бал випередивши Аякс, який у паралельному протистоянні впорався вдома з Твенте (2:0).

Зазначимо, що клуб з Амстердама в певний момент мав перевагу в дев'ять очок, але втратив її на тлі серії з чотирьох матчів без звитяг (2Н, 2В).

Для підопічних Петера Боша це другий поспіль чемпіонський титул. Загалом на рахунку клубу з Ейндговена 26 перемог у чемпіонаті Нідерландів, тоді як усе ще лідирує за цим показником Аякс (36).

Обидва гранда напряму вийшли до основного етапу наступного розіграшу Ліги чемпіонів, тоді як Феєнорд братиме участь у кваліфікації.