Нідерланди. Новина

Колишній захисник амстердамського клубу очолить команду до літа 2027 року, а його асистентом стане Марсел Кайзер.

Аякс офіційно оголосив про призначення Джона Гейтінги новим головним тренером команди.

Як повідомляє офіційний сайт нідерландського клубу, угоду з 41-річним фахівцем підписано до 30 червня 2027 року. Асистентом головного тренера буде Марсел Кайзер, який також уклав контракт на два роки.

Гейтінга, який у минулому виступав за Аякс, Атлетіко, Евертон, Фулгем і Герту, останні два сезони працював у АПЛ — у тренерському штабі Вест Гема та Ліверпуля. До того він вже мав досвід роботи в Аяксі, зокрема як тимчасовий головний тренер першої команди та наставник молодіжного складу.

Своїми першими словами після призначення Джон поділився з пресслужбою Аякса:

"Я неймовірно радий розпочати цю главу. Останні роки в Англії пішли мені на користь. Я мав змогу професійно зростати поруч із Девідом Моєсом і Арне Слотом, а також побачити зсередини, як функціонують два великі клуби. Тепер я готовий знову працювати як головний тренер, і для мене це велика честь — отримати таку можливість в Аяксі".