Нідерланди. Новина
Клуб залишив Ла Лігу, але його найбільш яскраві гравці отримають шанс на підвищення.
Рауль Моро, Getty Images
25 червня 2025, 12:34
Іспанський Вальядолід провалив цей сезон та в підсумку з останнього місця в турнірній таблиці залишив склад учасників Ла Ліги.
Однак геть не всі представники "королівського" клубу в наступній кампанії гратимуть у Сегунді, найбільш талановиті — так точно.
Нападник Рауль Моро, який нині перебуває в складі молодіжної збірної на чемпіонаті Європи-2025 у Словаччині — серед них.
22-річний виконавець минулого літа долучився до Вальядоліда за 2,5 млн євро з римського Лаціо після річної оренди, але з п’ятьма голами та шістьма гольовими передачами в 34 матчах цього сезону значно додав у трансферній вартості.
Саме тому, коли амстердамський Аякс прийшов по нього, то представникам Ередивізі довелось викласти вже 12 млн євро для того, щоб зацікавити клуб Моро в продажі своєї молодої зірки.
Кілька днів напружених перемовин у підсумку завершились угодою для гравця до 2030 року.