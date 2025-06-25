Нідерланди. Новина

Клуб залишив Ла Лігу, але його найбільш яскраві гравці отримають шанс на підвищення.

Іспанський Вальядолід провалив цей сезон та в підсумку з останнього місця в турнірній таблиці залишив склад учасників Ла Ліги.

Однак геть не всі представники "королівського" клубу в наступній кампанії гратимуть у Сегунді, найбільш талановиті — так точно.

Нападник Рауль Моро, який нині перебуває в складі молодіжної збірної на чемпіонаті Європи-2025 у Словаччині — серед них.

22-річний виконавець минулого літа долучився до Вальядоліда за 2,5 млн євро з римського Лаціо після річної оренди, але з п’ятьма голами та шістьма гольовими передачами в 34 матчах цього сезону значно додав у трансферній вартості.

Саме тому, коли амстердамський Аякс прийшов по нього, то представникам Ередивізі довелось викласти вже 12 млн євро для того, щоб зацікавити клуб Моро в продажі своєї молодої зірки.

Кілька днів напружених перемовин у підсумку завершились угодою для гравця до 2030 року.