Нідерланди. Новина

Форвард із досвідом у молодіжних збірних Португалії розпочне новий етап у Нідерландах.

21-річний Родріго Рібейро де Маседо офіційно став гравцем АЗ Алкмаар. Португальський форвард, який перейшов із Браги, підписав контракт до червня 2026 року з можливістю продовження ще на один сезон.

Маседо є вихованцем Браги і пройшов усі щаблі клубної академії. У минулому сезоні він провів 26 матчів за команду B, у яких забив 6 голів і зробив 3 асисти. Також гравець залучався до молодіжних збірних Португалії.

Маседо про перехід:

"Це великий крок у моїй кар’єрі, але саме такий, який мені зараз потрібен. АЗ – клуб із іменем, який дає шанс молоді. Я хочу прогресувати та потрапити до першої команди. Тут є все для мого розвитку".

Брага вже офіційно підтвердила трансфер та побажала Маседо успіху на новому етапі кар’єри.