Нідерланди. Новина

Що на це скаже очільник профспілки футболістів Нідерландів Євген Левченко?

Технічний директор нідерландського Твенте Ян Штроєр висловився про можливий трансфер півзахисника Міхела Влапа в московський спартак. Його слова наводить AD.

"Давайте прояснимо, ми б вважали за краще відправити гравця в Німеччину або Францію. Але завжди доводиться зважати на бажання самого футболіста. Якщо одного гравця ми відпустили (трансфер Угальде в спартак — прим.), важко іншому сказати, що йому не можна переходити туди.

Позиція Левченка (українець Євген Левченко — президент профспілки футболістів Нідерландів)? Звісно, у нього є своя думка з цього приводу, але він також дає зрозуміти, що ми не порушуємо правил. Зрештою, московський спартак не перебуває у списку міжнародних санкцій", — заявив Штроєр.

Раніше гравець Твенте Лемкін висловився про життя в Україні.